Libia, il "blocco del petrolio" costa 257 milioni di dollari

Il blocco petrolifero imposto al generale Khalifa Haftar è costato finora alla Libia 256,650 milioni di dollari. La stima è stata pubblicata dalla compagnia nazionale Noc sulla propria pagina Facebook. Noc calcola che tra il 18 e il 23 gennaio la produzione è crollata da 1.040.320 a 320.154 barili, per una perdita cumulata pari a 3.907.318 barili. Nonostante la crisi, Noc afferma comunque, che "il carburante resta disponibile nella maggior parte delle Regioni e la compagnia continua a trovare modi per assicurare i rifornimenti a tutti i libici". Anche le scorte vengono definite "sufficienti", sebbene nelle zone di Tripoli e Sebha si registrino "difficoltà logistiche a causa degli scontri militari in corso" e gravi vengono definiti i rischi per i camionisti. Negoziati, conclude Noc che torna anche a chiedere la fine del blocco, "sono in corso per trovare una soluzione".​

