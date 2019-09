La legge della California per rivoluzionare la gig economy

DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Protesta lavoratori gig economy

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha approvato il disegno di legge questo mese e dovrebbe firmarlo dopo che sarà passato al vaglio dell'Assemblea di Stato, per quella che dovrebbe essere una formalità. In base a quanto previsto dalla misura, che entrerà in vigore il 1° gennaio, i lavoratori devono essere designati come dipendenti anziché come appaltatori se una società esercita il controllo su come svolgono i propri compiti o se il loro lavoro fa parte delle normali attività aziendali. I sindacati premono per una legislazione simile a New York, che già lo scorso anno ha approvato un salario minimo per questo tipo di lavoratori, senza però riuscire a riconoscerli come dipendenti.

In California, la legislazione interesserà almeno un milione di lavoratori che oggi sono appaltatori senza accesso a garanzie di base come un'assicurazione salariale minima o assegni di disoccupazione. Tra questi ci sono autisti, corrieri per la consegna di cibo, bidelli, addetti al salone di bellezza, operai edili e proprietari di franchising che ora verranno tutti riclassificati come impiegati.

Ma il passaggio del disegno di legge, che codifica ed estende una sentenza della Corte Suprema della California del 2018, minaccia le società che rappresentano la gig economy come Uber e Lyft. Le aziende che ‘vendono’ corse in auto - insieme a quelle che offrono consegne di cibo, riparazioni a casa e servizi di dog sitting via app - hanno costruito le loro attività su manodopera economica e indipendente.

Uber e Lyft, che contano centinaia di migliaia di autisti in California, hanno affermato che il lavoro a contratto offre molta flessibilità alle persone, mentre l’inquadramento dei conducenti come dipendenti potrebbe distruggere le loro attività.

"Avrà grande eco in tutto il Paese", ha affermato David Weil, un alto funzionario del Dipartimento del Lavoro durante l'amministrazione Obama e autore di un libro sulla cosiddetta fessurazione del posto di lavoro. Per Weil il disegno di legge potrebbe stabilire un nuovo limite per il rapporto di lavoro. Per i legislatori della California il disegno di legge darebbe nuovo slancio al futuro del lavoro. "Oggi stiamo determinando il futuro dell'economia della California”, ha affermato la senatrice di Stato, la democratica, Maria Elena Durazo.

Uber non ha voluto rilasciare commenti, mentre Lyft ha dichiarato di essere rimasto deluso. "Oggi, la leadership politica del nostro stato ha perso un'importante opportunità per supportare la stragrande maggioranza dei conducenti di rideshare che desiderano una soluzione ponderata in grado di bilanciare la flessibilità con guadagni e benefici", ha dichiarato Adrian Durbin, portavoce dell'azienda. Quanto ai conducenti, la maggior parte ha accolto con favore la normativa, ma c’è anche chi si è opposto temendo che sarà difficile difendere la propria flessibilità.

