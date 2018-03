Le 10 società in cui tutti vogliono lavorare. Amazon è prima

THOMAS FREY / DPA Una dipendente di Amazon in un magazzino in Germania

Sognate di lavorare in Google? Siete fuori moda. E’ Amazon il colosso che fa più gola oggi. Almeno secondo LinkedIn, il social network per professionisti che ogni anno registra movimenti e ‘gusti’ dei suoi oltre 500 milioni d’iscritti. Secondo i dati della società aggiornati a febbraio di quest’anno, per la prima volta a dominare la classifica c’è Amazon, la seconda più grande società privata che dà lavoro a 566 mila persone.

La ricetta vincente

Per entrare in Amazon, i lavoratori, rinuncerebbero persino ai caffè gratis e alle pareti rocciose per una pausa ‘arrampicata’ che per anni hanno fatto di Google il miglior posto di lavoro al mondo. Ben vengano, invece, le criticatissime scrivanie minimaliste e le merendine dei distributori automatici di Amazon.

A fare centro è l’approccio del suo amministratore delegato Jeff Bezos che paga profumatamente per assicurarsi i migliori talenti. “Ragioniamo ancora come una start up”, ha spiegato Jeff Wilke, l’alter ego di Bezos con l’incarico di supervisionare i consumi (e la forza lavoro) in tutto il mondo.

Sarebbe questo, dunque, il segreto che ha permesso al gigante dell’e-commerce di espandere i propri interessi anche nell’industria dei robot, dei droni e persino di Hollywood con la produzione del servizio di streaming online “Amazon Prime”. L’ultima frontiera è quella della sanità, su cui Bezos sta lavorando insieme a JP Morgan e Berkshire Hathaway.

La top ten

2 - Al secondo posto della top ten si piazza Alphabet, fondata nel 2015 come holding a cui fanno capo Google Inc. e altre società controllate. Solo Google riceve 1,1 milioni di richieste di lavoro ogni anno e la società sta lavorando sull’apertura o sull’espansione dei suoi uffici in nove stati americani. D’altronde il gruppo può già contare su una forzalavoro di 80.110 persone.

3 - La terza società più desiderata è Facebook, il social network di Mark Zuckerberg che vale 521 miliardi di dollari ma che si ritrova nel mezzo di una bufera senza precedenti per il suo coinvolgimento nel caso di Cambridge Analytica. Ad oggi la società ha un organico di 25 mila persone in tutto il mondo.

4 - Al quarto posto c’è Salesforce, società di cloud computing statunitense che dà lavoro a 30mila persone. Alla Salesforce l’ambiente è familiare, lo stabilisce “l’Ohana”, filosofia hawaiana adottata dal gruppo. “E’ quando sei focalizzato solo sul prodotto e non sui dipendenti che sorgono i problemi”, ha dichiarato il Ceo Marc Benioff.

5 - Elon Musk e la sua Tesla dominano la quinta posizione. Nel 2017 500 mila persone hanno fatto domanda per lavorare alla corte del visionario sudafricano naturalizzato statunitense. Musk guarda lontano, oltre la stratosfera e le fonti energetiche tradizionali. Vuole arrivare su Marte, rivoluzionare le strade metropolitane con le sue auto elettriche e costruire enormi batterie in grado di risolvere i problemi di approvvigionamento di interi paesi. E gli ingegneri di tutto il mondo sognano di farlo insieme a lui.

6 - Apple è ‘solo’ sesta. Oltre 120 mila persone nel mondo lavorano per la Mela morsicata e si dicono soddisfatte soprattutto per il 25% di sconto sui prodotti del marchio, per le 18 settimane di maternità e per la possibilità di poter congelare gli ovuli a carico dell’azienda.

7 - Al settimo posto si piazza Comcast NBCUniversal, il gruppo dell’’intrattenimento americano che lo scorso anno ha assunto 36 mila persone arrivando a un organico di 164 mila persone. Come le ha attirate? Con benefit che comprendono internet e tv gratis e pass per entrare negli Universal Studios.

8 - The Walt Disney Company è all’ottavo posto della top ten. In totale per la casa di Topolino lavorano 199 mila persone, tuttavia chi cerca un lavoro nel campo dei media ha smesso di guardare alla Banda Disney. E così la società cerca di adeguarsi: in cantiere c’è il lancio di due servizi di streaming previsto per la fine dell’anno.

9 - In penultima posizione si piazza Oracle, società di informatica fondata nel 1977. Gli sviluppatori e gli ingegneri si affollano nel brillante campus di Redwood Shores per dare il loro contributo a una società che fornisce software e hardware aziendali per alcune delle attività più importanti del mondo. In cambio, i dipendenti hanno accesso a un permesso di malattia vantaggiosa, la pulizia a secco in loco e cambio olio alle auto.

10 - Chiude la top ten Netfix, la piattaforma di streaming che sta cambiando il modo in cui le persone guardano serie e film. La società vale 100 miliardi di dollari frutto dei 117 milioni di consumatori in tutto il mondo. Per ora il gruppo conta 5.500 dipendenti, ma presto il numero potrebbe salire.

