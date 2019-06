La fusione tra Fca e  Renault è saltata

(Afp) John Elkann

E' terminata con un nulla di fatto la trattativa sulla proposta di fusione di Fiat Chrysler Automobiles a Renault. La conferma è arrivata nella notte con Fca che ha annunciato il ritiro, "con effetto immediato", dell'offerta d'integrazione da 33 miliardi di euro, dopo il cda presieduto da John Elkann che si è tenuto a Londra.

Poco prima, Renault, al termine della riunione del board andata avanti per oltre 6 ore, aveva fatto sapere di non essere stata in grado "di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata da rappresentanti dello stato francese di posticipare il voto ad un altro consiglio".

Secondo indiscrezioni, a votare contro la proposta di fusione nel cda di Renault sarebbero stati solo il governo francese e un rappresentante sindacale mentre il consigliere di Nissan si sarebbe astenuto.

Fca, nel comunicato, ha chiarito che a far saltare l'operazione è stato proprio il governo di Parigi, principale azionista della casa di Boulogne-Billancourt con una partecipazione pari al 15%.

In Francia "non vi sono attualmente le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo", ha tuonato la casa del Lingotto. Fca continua "ad essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ricevuto ampio apprezzamento sin dal momento in cui è stata formulata e la cui struttura e condizioni erano attentamente bilanciati al fine di assicurare sostanziali benefici a tutte le parti".

Fca ha dunque espresso la propria gratitudine ai vertici di Renault ed ai suoi partner Nissan e Mitsubishi "per il loro costruttivo impegno in merito a tutti gli aspetti della proposta".

Le nozze non si celebreranno "a qualsiasi condizione" aveva avvertito il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, lasciando presagire che qualcosa non stava funzionando.

Parigi, nel caso di fusione, ha reclamato una sede "operativa" Fca-Renault in Francia, garanzie sui siti industriali, sull'occupazione e ha preteso una poltrona per un rappresentante governativo nel nuovo cda che sarebbe dovuto essere paritetico, formato da quattro membri per parte. A John Elkann sarebbe potuta spettare la presidenza, mentre l'amministratore delegato post-fusione sarebbe dovuto essere di sponda transalpina e tra i nomi indicati da Parigi c'era quello dell'attuale Ceo di Renault, Jean-Dominique Senard. Nel nuovo gruppo la quota pubblica francese si sarebbe diluita al 7,5%.

Da Roma a seguire da vicino la trattativa è stato il vicepremier Luigi Di Maio. "Stiamo monitorando l'operazione per conoscere il notevole valore aggiunto che dovrà portare all'Italia. Diamo per scontato che si salvaguardino prima di tutto i lavoratori e che, piuttosto, attraverso il mantenimento e il potenziamento del piano di investimenti sugli stabilimenti italiani, questi aumentino nel prossimo futuro", aveva dichiarato Di Maio.

Dopo l'annuncio sulla mancata fusione i titoli Fca hanno perso il 3,4% nelle contrattazioni after-hours anche se la società ha assicurato che "continuerà a perseguire i propri obiettivi implementando la propria strategia indipendente".





Ril/mi1

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.