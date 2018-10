Juncker: "Non ho nulla contro l'Italia, io la amo"

“Non ho niente contro l'Italia, al contrario. Io la amo. Che si smetta di descriverci come dei mostri freddi e chiusi in un bunker, insensibili agli appelli del popolo”: sono le parole del presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in un'intervista a Le Monde.

“Se l'Italia ha potuto investire così tanto in questi ultimi anni, è perché ho reso più flessibile l'interpretazione del Patto di Stabilità e Crescita”, ha spiegato Juncker. “Questo mi è valso dei problemi con un buon numero di altri Stati membri”, ma “ho voluto che si prendessero in considerazione i cicli economici e le spese straordinarie, come quelle legate alla crisi dei rifugiati”, ha detto il presidente della Commissione. Inoltre, “abbiamo attivato una clausola di investimenti e un'altra sulle riforme strutturali. Così l'Italia ha potuto spendere 30 miliardi di euro in più di quanto avrebbe potuto fare se avessimo applicato meccanicamente le regole”.

Juncker ha poi assicurato che la commissione esaminerà "il progetto di bilancio 2019 tra il 15 ottobre e la fine di novembre senza collera e senza parzialità. Il nostro mandato non è di rovesciare un governo o di creare problemi con comportamenti inappropriati o delle dichiarazioni eccessive". Juncker ha quindi tenuto a sottolineare che, in base alle cifre emerse fino a oggi, l'Italia “non rispetta” la parola sugli impegni di bilancio. “Il suo precedente governo - ha ricordato - si era impegnato a un deficit dello 0,8% del Pil nel 2019 e il nuovo lo porta al 2,4%".

