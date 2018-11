Anche Eni a JOB&Orienta 2018: il futuro è qui

eni.com Stand Eni a Job&Orienta 2018

Eni torna per il quarto anno consecutivo a JOB&Orienta, il più grande salone nazionale sui temi dell’orientamento a Verona, dal 29 novembre al primo dicembre. Un’occasione per riflettere con i giovani sul futuro in termini di nuovi trend, modelli economici, mestieri dimenticati, rinnovati o che non esistono ancora e l’attitudine necessaria per essere pronti al cambiamento. Orientarsi per orientare il futuro. Sono queste le componenti da mettere nella cassetta degli attrezzi dei professionisti del domani così da renderli protagonisti di un futuro sostenibile.

L'evento Eni

Quattro testimonianze di ispirazione, la possibilità per il pubblico di interagire tramite Whatsapp e una band “circolare” sono gli ingredienti dell’evento “Il futuro è qui”, organizzato da Eni nel giorno di apertura di JOB&Orienta, giovedì 29 novembre alle 10:30 presso l’Auditorium Verdi della Fiera di Verona. A raccontare il futuro sul palco da diversi punti di vista ci saranno Stefano Micelli, economista e docente, Giovanni De Lisi, visionario CEO di Greenrail, Esther Elisha, attrice italiana e Gilda Bartucci, ingegnere di perforazione, con la conduzione dello storyteller Giampaolo Colletti e le note della Gaudats Junk Band.

Come ogni anno, Eni avrà a disposizione uno stand all’interno del Padiglione 7, in cui i giovani interessati avranno l’occasione di incontrare di persona i selezionatori di Eni e dove sarà possibile vivere, attraverso un’inedita esperienza in realtà virtuale, l’emozione di una giornata a bordo di una piattaforma Eni offshore, sperimentando le reali sensazioni di questi luoghi della produzione così poco noti e difficilmente immaginabili.

Sono, inoltre, previste le presentazioni “Progetta Oggi il Tuo Futuro”, dedicate ai giovani, che si svolgeranno all’interno della Saletta TopJOB (Percorso Rosso – pad. 7). Le presentazioni si svolgeranno giovedì 29 novembre dalle ore 14.30 alle 15 e venerdì 30 novembre dalle ore 11.30 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 15. Durante gli incontri, saranno illustrati i profili professionali più ricercati da Eni e i titoli di studio più richiesti, oltre alle Lauree Magistrali e i Master Universitari attivati da Eni, in collaborazione con i principali Atenei italiani.

Completa la partecipazione Eni a JOB&Orienta, un ricco programma di workshop “Le Faremo Sapere” dedicati ai partecipanti per riflettere sulle competenze che completano i profili professionali, presentare diversi strumenti valutativi (CV, colloquio, test, giochi di ruolo) e stimolare la riflessione sui propri “super poteri”. I workshop si terranno nella sala Mozart, giovedì 29 novembre, dalle 14 alle 16, e venerdì 30 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

