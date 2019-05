Istat: taglia stime crescita Pil a +0,3% nel 2019; tasso disoccupazione sale al 10,8%

John MACDOUGALL / AFP

Lavoro, produzione industriale, pil

​Nel 2019 il Pil è previsto crescere dello 0,3% in termini reali, in deciso rallentamento rispetto all’anno precedente. Lo rileva l'Istat nel report 'Le prospettive per l'economia italiana nel 2019'. Secondo l'istituto la decelerazione dei ritmi produttivi stimata per il 2019 "inciderebbe anche sul mercato del lavoro". E l'Istat prevede infatti che quest'anno l’occupazione rimanga sui livelli dell’anno scorso (+0,1%), mentre si registrerebbe un lieve aumento del tasso di disoccupazione (10,8%). Le retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente sono attese evolvere in linea con il deflatore della spesa delle famiglie residenti (+0,9%).

