Istat: tasso disoccupazione sale a ottobre al 10,6%, tra i giovani al 32,5%

A ottobre il tasso di disoccupazione sale al 10,6% (+0,2 punti percentuali su base mensile). Lo rileva l'Istat. L’aumento della disoccupazione interessa tutte le classi di età, con la variazione più intensa tra i 50-64enni (+0,4 punti). Il tasso di disoccupazione giovanile aumenta lievemente e si attesta al 32,5% (+0,1 punti).

Gli occupati sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto a settembre (+9.000 unità) mentre sono cresciuti di 159.000 unità sull'anno. Il tasso di occupazione, pari al 58,7%, non fa registrare variazioni congiunturali.

Nel periodo agosto-ottobre 2018 l’occupazione risulta in calo rispetto al trimestre precedente (-0,2%, pari a -40.000 unità). La stabilità degli occupati su settembre deriva da un aumento dei dipendenti permanenti (+37.000) e da un calo per i lavoratori a termine (-13.000) e degli indipendenti (-16.000).

