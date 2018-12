Instagram ci tiene a dire di essere il social dove siamo felici 

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, anche il social network più in voga tra i giovani tira le somme del 2018 e fa la conta di hashtag e luoghi più felici. Ecco raccolte in quattro schede, le principali tendenze su Instagram e i gusti collettivi del suo miliardo di utenti attivi.

L’amore

Condividere messaggi d’amore e gesti gentili è ancora una priorità per la community di Instagram: la Gif con il cuore ( Heart Love di Arata ) e il filtro “occhi a cuore” sono stati di gran lunga i più usati nelle Storie Instagram del 2018, mentre l'emoji cuore ( ❤) è comparsa oltre 14 miliardi di volte nei commenti ai post.

Alla conta delle emoji, il posto più felice al mondo sembra essere Disneyland Tokyo, che ne ha collezionato il maggior numero.

Il relax

Video dove si taglia il sapone o si gioca con un anti-stress: gli utenti di Instagram sono alla ricerca della pace. Lo dimostra il successo della community Asmr (Risposta Autonoma del Meridiano Sensoriale), dove gli utenti riproducono in brevi video i loro momenti zen, per condividere sul social network ciò che li fa rilassare maggiormente.

Lo svago

Parlando di giochi, l'hashtag #fortnite è stato quello in più rapida ascesa a livello mondiale. Sul fronte musicale, invece, la musica K-pop si è imposta sulla scena social media, come dimostrato dalla community di fan della boy band BTS che si è distinta tra tutte quelle presenti sulla piattaforma.

Anche la più grande sfida di ballo virale dell'anno è nata su Instagram, con #inmyfeelingschallenge che ha coinvolto tutti da @theshiggyshow a @willsmith , che si è classificato al primo posto.

La comunità

Nel 2018, milioni di persone hanno usato Instagram per far sentire la propria voce. Gli hashtag principali a sostegno di cause socialli sono stati #metoo (1,5 milioni), #timesup (597K), #marchforourlives (562K), a conferma del ruolo di Instagram come piattaforma per discutere e portare attenzione ai problemi che stanno a cuore alle persone.

Ecco alcuni record di Instagram per il 2018

Filtro più usato nelle Storie di Instagram: Heart Eyes

Adesivo Giphy più usato nelle Storie su Instagram: sticker Heart Love di Arata

Numero di volte in cui l'emoji del cuore ❤ è stata utilizzata nei commenti: 14 miliardi

Luogo geotaggato più felice del mondo (uso più elevato di J nella didascalia): Disneyland Tokyo

Trend principale tra le community di nicchia: ASMR

Hashtag con crescita maggiore: #fortnite

Principale community di fan: BTS (#btsarmy)

(#btsarmy) Principale movimento di ballo: #inmyfeelingschallenge

● Principali hashtag a sostegno di una causa: #metoo (1,5 milioni), #timesup (597K), #marchforourlives (562K)

