Restano i vertici di Inps e Inail, il ministero del Lavoro: "Nessun commissariamento"

Il ministero del Lavoro "non intende procedere con il commissariamento dell'Inps e dell'Inail". È quanto il ministero stesso comunica in una nota spiegando che "la norma che prevede il ritorno a un consiglio d'amministrazione non prevederà alcuna decadenza degli attuali vertici, le cui funzioni saranno riviste seguendo una logica di una gestione collegiale degli enti". Dal ministero "non sarà presentata alcuna norma che ponga alcun commissario a capo dei due enti". Nel decreto è previsto per entrambi gli istituti il ritorno di un cda a 5 componenti compreso il presidente.

