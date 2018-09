Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva e dispone "di non procedere all'annullamento". E' quanto si legge nel provvedimento pubblicato sul sito del Mise (e inviato ad Am Investco Italy e per conoscenza ai commissari straordinari), insieme al parere dell'Avvocatura di Stato.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it