La compagnia telefonica Iliad arriva in Italia con un abbonamento da 5,99 euro

Afp Il fondatore e vive presidente del Gruppo Iliad, Xavier Niel il Ceo, Alexis Bidinot.

Conto alla rovescia per il debutto in Italia del gruppo francese di tlc Iliad, la casa madre dell'operatore Free. Proprio oggi ha annunciato la nuova offerta che scatterà da martedì prossimo: sarà di 5,99 euro al mese, inclusi SMS e chiamate illimitate in Europa, e un'offerta internet da 30 GB in Italia e chiamate illimitate in 65 paesi del mondo.

L'operatore conferma così la sua intenzione di entrare con una "rivoluzione" delle tariffe nel mercato italiano, dove ha ottenuto una licenza a settembre 2016 durante la fusione di Wind e 3 Italia, prima dell'estate, dopo aver inizialmente considerato un lancio a "fine 2017 o inizio 2018".

Storia di Iliad

Fondata nel 1990 dall'imprenditore francese Xavier Niel, uno dei finanziatori di Station F, tra i più grandi incubatori di startup al mondo con sede a Parigi. Di Iliad detiene il controllo con una partecipazione del 52,43% del capitale e la società dal 2003 fornisce servizi di connessione Internet DSL in Francia. L'anno successivo è stata poi quotata presso la Borsa di Parigi mentre nel 2008 acquista il provider Internet Alice France da Telecom Italia per 775 milioni di euro, diventando il secondo fornitore di accesso Internet in Francia per numero di clienti, dietro a Orange.

Il suo debutto in Italia è stato deciso il 1 settembre 2016 quando la Commissione europea approvando ufficialmente la fusione di Wind e 3 Italia, ha così confermato il suo ingresso come futuro nuovo quarto operatore mobile italiano. Il prefisso utilizzato dal nuovo operatore mobile italiano sarà il 351 con blocchi di numerazione dedicati. I primi due ad essere stati assegnati sono il 3518 e 3519, a cui seguiranno blocchi 3515, 3516, 3517. Ad ogni blocco corrispondono un milione di linee.

L'offerta per il primo milione di utenti, possibile la portabilità

L'offerta da 5,99 euro al mese sarà valida "provocatoriamente" per il primo milione di clienti un "mese vero, mica composto da 28 giorni", ha spiegato in un'attesa conferenza stampa l'amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, 29 anni. Levi ha fondato a Parigi la startup ExtraVerso, specializzata nello sviluppo e vendita di accessori per smartphone, e subito dopo è stato numero uno di Captain Train (venduta poi a Trainline Italia - il rivenditore indipendente di biglietti ferroviari leader in Europa)

Nel prezzo sono compresi

chiamate illimitate in Italia verso fissi e cellulari,

sms illimitati,

internet 4G+ per 30 GB al mese.

All'estero, invece, in tutta Europa, sono previste chiamate e sms illimitati, più 2 GB al mese che si vanno ad aggiungere agli altri 30 GB già inclusi nel pacchetto. "Il prezzo e le condizioni sono garantiti per sempre", ha specificato Levi, e non vi sono costi o vincoli di uscita, siete liberi di andare via quando vorrete". "Gli altri operatori hanno paura di noi, e hanno ragione", ha chiosato l'amministratore delegato.

"La gente è stufa e non vede l'ora di cambiare"

Il milione di clienti al quale punta Iliad con il suo 'sbarco' in Italia "contiamo di raggiungerlo piuttosto rapidamente, perché la gente è stufa e non vede l'ora di cambiare", è convinto Levi. Nessun mistero sul nome, visto che in Francia Iliad opera con il brand 'Free': la scelta di utilizzare il marchio della capogruppo "l'avevamo presa anche prima che Vodafone registrasse in Italia il nome Free con l'intenzione di ostacolarci", ha garantito Levi che poi ha lanciato un'ulteriore stoccata ai concorrenti e alle loro possibili iniziative per mettere i bastoni tra le ruote di Iliad: "facciano ciò che vogliono, noi andiamo avanti per la nostra strada", e su questo percorso "non escludiamo in un secondo momento di entrare anche nel fisso, ma per adesso ci concentriamo sul mobile".

Tornando all'offensiva di Iliad, l'A.d, ha ricordato che ovviamente i futuri clienti saranno garantiti dalla portabilità del numero, mentre un ulteriore valore aggiunto potrebbe arrivare dalla partnership, svelata sempre oggi, con Apple. Da sottolineare inoltre il costo una tantum di 9,99 euro per l'attivazione del nuovo contratto con Iliad ("poi non chiederemo piu' niente"). Sempre a proposito del contratto - tenendo fede alla filosofia "di semplicità, verità, trasparenza" professata da Levi - sarà composto da una sola pagina di condizioni generali. È infine previsto un servizio per disattivare a monte i servizi a sovrapprezzo. "Ripartiamo da zero, ripensiamo tutto, diciamo basta, noi siamo con voi per cambiare il mercato delle telecomunicazioni facendo un'autentica rivoluzione e mettendo al centro il consumatore", ha concluso Levi.

