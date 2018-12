Il primo smartphone 5G in Europa sarà di OnePlus

OnePlus sarà la prima a mettere sul mercato uno smartphone commerciale con tecnologia 5G in Europa. Il device sarà disponibile a cominciare dall'operatore inglese EE, la prima rete mobile del Regno Unito e parte di BT Group.

Lo smartphone sarà potenziato dalla nuova piattaforma mobile premium Qualcomm e sarà disponibile nel 2019. L'annuncio è stato dato oggi dal ceo Pete Lau in occasione del Qualcomm Snapdragon Technology Summit 2018 alle Hawaii, la conferenza che riunisce i leader mondiali del settore, tra cui anche i maggiori produttori di dispositivi, operatori e aziende tecnologiche.

Inoltre, OnePlus è partner di T-Mobile per la vendita di OnePlus 6T in 5.600 store negli Stati Uniti. EE gestisce la più grande e veloce rete mobile del Regno Unito e avrà accesso al 5G in 16 città del Regno Unito nel corso del prossimo anno. Inizialmente, il 5G sarà diffuso a Londra, Cardiff, Edimburgo, Belfast, Birmingham e Manchester.

