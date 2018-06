Il ministro Centinaio vuole reintrodurre i voucher in agricoltura

"Bene ha fatto il Ministro Salvini a toccare il tema dei voucher. Al Ministero abbiamo studiato e siamo pronti per reintrodurli perché utili per combattere il lavoro in nero e rendere piu' efficaci i controlli". Lo dichiara in una nota Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche Agricole, che spiega: "Il datore di lavoro potrà beneficiare di prestazioni lavorative in piena legalità e con coperture assicurative in caso di eventuali incidenti mentre il lavoratore riceverà non solo un compenso esente da tasse ma potrà accumulare i contributi finalizzati ai trattamenti pensionistici".

Per Centinaio "Bisogna tutelare il settore in nome della trasparenza e lottare contro tutte quelle forme di schiavismo e di sfruttamento della manodopera che potrebbero derivare dalla mancanza totale di regole".

