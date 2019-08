Hasbro ha comprato Peppa Pig e PJ Masks

Foto: Wang yadong / Imaginechina Peppa Pig in Cina

Il colosso dei giocattoli Hasbro comprerà Entertainment One (eOne), società titolare di popolari show televisivi per bambini come Peppa Pig e PJ Masks per circa 4 miliardi di dollari in contanti. L'intesa è la piu' imponente mai realizzata nel settore dei giocattoli. L'operazione amplia il portafoglio di Hasbro con brand di portata internazionale. Peppa Pig vanta un successo globale, è molto seguito anche in Cina. "Vediamo opportunità nei mercati emergenti. E' incoraggiante sapere che eOne abbia grande seguito anche in mercati come la Cina con Peppa", ha commentato il Ceo di Hasbro, Brian Goldner, durante una call con gli analisti dopo aver annunciato l'intesa.

