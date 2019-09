"Il reddito di cittadinanza sarà confermato", assicura il ministro Gualtieri

Franco Cavassi / AGF

Roberto Gualtieri

Il reddito di cittadinanza sarà confermato dal governo giallorosso. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in una intervista a Repubblica. "Sarà confermato. Una verifica del suo funzionamento insieme alle parti sociali può aiutare a migliorarlo". Confermati gli 80 euro di Renzi? "Sì. Abbiamo intenzione di lavorare a una ampia riforma fiscale per sostenere i redditi medi e bassi ma per farlo ci vorrà del tempo". Il ministro ha poi escluso la possibilità di una 'patrimoniale'.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.