Se non vi fidate di Google, ecco alcune alternative per mail e ricerche

La falla di Google Plus, le polemiche sulla trasparenza degli algoritmi, le impostazioni sulla geo-localizzazione poco chiare, le tensioni legate al motore di ricerca censurato per la Cina. Nelle ultime settimane, Mountain View è tornata (suo malgrado) protagonista. I suoi prodotti sono ovunque. Le possibili alternative ci sono, ma sono molto meno note. Il sito NoMoreGoogle ha elencato quelle che puntano sulla privacy e fanno un uso più parsimonioso dei dati.

I motori di ricerca discreti

Google è, prima di tutto, un motore di ricerca. Il più usato. Duck Duck Go è la sua alternativa più discreta: non immagazzina informazioni sulle ricerche degli utenti e non indica link sponsorizzati. Le dimensioni del suo traffico sono incomparabili con quelle di Google. Da pochi giorni ha raggiunto il traguardo dei 30 milioni di ricerche in 24 ore. Un numero che Big G raggiunge in 15 minuti. Tra i siti proposti da NoMoreGoogle (classificati poi secondo il gradimento degli utenti) c'è anche Qwant. Per quanto riguarda la ricerca di immagini, ci sono Unsplash e Pexels, archivi di foto liberamente utilizzabili.

Navigare oltre Chrome

Chrome è il browser di Big G, cioè l'applicazione che permette di navigare il web. È dominante rispetto ai concorrenti, con una quota di mercato del 66%. Lo utilizzano due utenti su tre. La principale alternativa è Firefox, figlio della comunità aperta che fa capo alla Mozilla Foundation.

Meno noto è Vivaldi, browser che punta su una forte personalizzazione e sulla privacy: “Il nostro lavoro – si legge sul sito – è fare browser. Come lo usate non è affare nostro. Crediamo che una raccolta di dati non necessari sia pericolosa e non debba trovare spazio”.

Posta elettronica: non solo Gmail

Per quanto riguarda la posta elettronica, Gmail ha alcuni concorrenti che fanno capo ad altri grandi gruppi. E poi ci sono anche servizi meno conosciuti, come FastMail e ProtonMail. Il primo non contiene pubblicità e promette risultati anti-spam particolarmente efficaci. Il secondo ha server in Svizzera e mail con crittografia end-to-end: non possono quindi essere lette o usate se non da chi le invia e le riceve.

Mappe e geo-localizzazione

Google Maps è diventato il navigatore di centinaia di milioni di persone. Per non essere tracciati (anche quando non si usa l'app) il percorso è tortuoso. Non basta disattivare la cronologia delle impostazioni ma è necessario spulciare anche la sezione privacy per trovare “Attività web e app”. Le principali alternative di NoMoreGoogle sono Leaflet e Mapbox (come servizi per siti web) , OpenStreetMap e Here per gli utenti comuni.

Gli altri servizi

I servizi di Google sono molti. Hangouts è l'app di messaggistica, sostituibile – secondo NoMoreGoogle – con Telegram o Signal. Al posto di Translate, il traduttore in tempo reale che si perfeziona imparando dall'esperienza, si potrebbe optare per WordReference o Translate.com. Google Drive, per la condivisione e e la conservazione di documenti, potrebbe essere sostituito da Dropbox. Il principale concorrente di Youtube, anche se di dimensioni molto minori, è Vimeo. Google Blogger si confronta con Wordpress e Medium.

