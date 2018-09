Conte ha spiegato cosa ci sarà nella manovra del governo

"La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo la flat tax". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Verità. "Il fisco è iniquo. La flat tax ci sarà ma non potrà andare subito a regime". Cosa ci sarà in questa manovra? "Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della Fornero: sono tutti punti qualificanti. Non ho mai avuto retropensieri. Mai pensato di fare una riforma e non un'altra".

Reddito di citadinanza

Ma c'è un problema di compatibilità dei conti? "Avvieremo subito tutte e tre le riforme ma ci sarà un meccanismo di gradualità". Significa che, per esempio, il reddito di cittadinanza comincerà dalle pensioni? "Al momento non mi sento di fare anticipazioni. Mi limito a osservare che l'impatto di questa riforma sarà subito significativo". "stiamo valutando le riforme anche sul piano dell'attuazione temporale - ha detto il premier.

"Ma c'è un aspetto tecnico da tenere in considerazione. Perché il reddito di cittadinanza funzioni davvero, cioè per evitare che abbia una mera funzione assistenziale, bisogna prima riformare i centri per l'impiego". Seguirete il modello tedesco? "Si, ne abbiamo parlato con la Merkel a Berlino. E siamo in contatto con alcuni esperti della Germania".

Flat tax

Per qualcuno le pensioni di cittadinanza sono pericolose: alcuni potrebbero smettere di versare i contributi. E la flat tax? "Ci sarà. Anche se, ragionevolmente, non potrà andare da subito a pieno regime". Si comincerà da persone fisiche o piccole imprese? "Vedremo. è un gioco n incastro. Ma fino a quando non avremo definito tutto non escluderei nessuna ipotesi". Un altro tema molto discusso è quello della pace fiscale.

Pace fiscale

Sulla pace fiscale Conte ha aggiunto che il governo sta "valutando la soglia, ma per quanto mi riguarda la pace fiscale è imprescindibile". "Daremo - ha proseguito - forti segnali contro l'evasione e l'elusione, come previsto dal contratto di governo. L'inasprimento delle pene è un tassello fondamentale della nostra riforma fiscale". Se il ministro Tria ha minacciato le dimissioni? "Se l'avesse fatto l'avrei saputo. E non mi risulta".

Immigrazione

Infine dimostra grande vicinanza a Salvini: "Ho condiviso ogni decisione sull'immigrazione. Rimpatrieremo i clandestini. Non siamo razzisti ma orgogliosamente populisti".

