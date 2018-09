Manovra: Tria apre a un taglio delle tasse, partendo dall'Irpef 

(Agf) Giovanni Tria

"Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari": così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha aperto a una riduzione delle tasse agendo sulle aliquote Irpef, nel corso di un intervento alla Summer School di artigianato. "Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire", ha insistito Tria precisando che la riduzione andrà attuata "in modo molto graduale".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it