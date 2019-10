In corso colloqui tra Fca e Peugeot per possibile fusione

Sono in corso colloqui tra Fca e Peugeot per la creazione di un 'gigante' da 50 miliardi di dollari. Lo riferisce il Wall Street Journal. Secondo una fonte vicina al dossier, citata dal giornale americano, una possibilità che le due parti stanno discutendo, è una fusione a parti uguali.

Nel nuovo colosso automobilistico, l'amministratore delegato di Peugeot, Carlos Tavares, diventerebbe il ceo mentre John Elkann, presidente della Fca, assumerebbe lo stesso ruolo nella nuova società.

Sempre secondo la fonte, i colloqui sono allo stato ancora 'fluidi' e potrebbero essere prese in considerazione altre opzioni. In questa fase non vi sarebbe alcuna garanzia che un accordo finale sia raggiunto.

"Non sono a conoscenza di questi contatti: una cosa è certa, il fatto che Fca cerchi partner internazionali per realizzare joint venture è positivo. L'importante è che Fca continui a valorizzare gli stabilimenti e le produzioni italiane". Così il leader della Uilm, Rocco Palombella, commenta all'Agi le indiscrezioni sulla fusione. "Soprattutto - aggiunge - i partner a cui si rivolge debbono aver un vantaggio dal punto di vista dell'elettrico che è il valore aggiunto di cui Fca ha bisogno"

