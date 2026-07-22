Le evoluzioni aeree al Farnborough Airshow in 10 foto
Tra boati assordanti e manovre spettacolari, ivoli di prova a Farnborough mettono alla sfida i limiti dei caccia
AGI - Le esibizioni in volo di caccia e aerei da combattimento a Farnborough sono da sempre uno degli spettacoli più attesi, anche perché sono spesso il banco di prova più severo per l'aviazione militare mondiale.
Ogni manovra - dalle virate strette ai richiami verticali - mette alla prova le prestazioni reali dei velivoli davanti a compratori, governi e stampa internazionale. I boati, che sovrastano i padiglioni, accompagnano i visitatori come una colonna sonora ricorrente e affascinante.
Le foto sono di Pawel Kuziola per il Farnborough airshow