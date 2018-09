Salvini, da pace fiscale più di 20 mld; per pensioni quota 100 con limite a 62 anni

"La pace fiscale è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia. Non è un regalo, è per gente disperata che per riavere il conto corrente correrebbe a pagare, pagherebbe il 10% del dovuto. Si possono così incassare piu' di 20 miliardi di euro". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Porta a Porta in onda stasera. Sulle pensioni Salvini ha spiegato che il governo farà quota 100 ma "con limite a 62 anni". "Il limite dei 64 anni e' troppo alto. Io ho chiesto al massimo, ma al massimo, 62 anni" ha detto.

