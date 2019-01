Fincantieri: Ue stoppa acquisizione Stx "rischio per la concorrenza mondiale"

La Commissione europea mette sotto esame l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) da parte di Fincantieri. Lo comunica lo stesso esecutivo Ue che ha accolto la domanda presentata dalla Francia e dalla Germania che la invitavano a esaminare la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri alla luce del regolamento sulle concentrazioni. Secondo la Commissione "l'operazione rischia di nuocere alla concorrenza a livello europeo e mondiale".

Sulla base degli elementi forniti dalla Francia e dalla Germania, e fatti salvi i risultati della sua indagine esaustiva, la Commissione Ue ritiene che l'operazione "potrebbe nuocere in misura significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale, in particolare per quanto riguarda il mercato mondiale delle navi da crociera".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.