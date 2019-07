Ferrero ha comprato i biscotti danesi della Kelsen per 300 milioni di dollari

Campbell Soup ha venduto la sua controllata danese Kelsen Group alla Ferrero per 300 milioni di dollari. In particolare, Cth invest, la holding belga del gruppo italiano, assumerà il controllo di due impianti della Kelsen in Danimarca, aggiungendo i famosi biscotti danesi alla sua linea di prodotti.



"La vendita di Kelsen Group è in linea con la nostra strategia di concentrarci sul Nord America dove controlliamo marchi iconici e abbiamo una forte posizione di mercato", afferma l'amministratore delegato di Campbell, Mark Clouse, in una nota.

Kelsen, tra i cui marchi figurano Kjeldsens e Royal Dansk, ha fatturato 157 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi. Ferrero se ne è assicurata il controllo battendo la concorrenza di un consorzio formato da Kkr e Bain Capital e di Mondelez international, il gruppo che produce i biscotti Oreo.

