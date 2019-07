Fed: taglia tassi dello 0,25%, range tra il 2% e il 2,25%

La Federal Reserve taglia i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali nel range compreso tra il 2,00% e il 2,25%, invertendo la rotta seguita fino a dicembre 2018, data dell'ultimo rialzo del costo del credito. Lo ha annunciato al termine della riunione del Fomc, il braccio operativo della Fed. La Fed "agirà in modo appropriato per sostenere la crescita, con un mercato del lavoro forte e un'inflazione prossima all'obiettivo del 2%": si legge nel comunicato del Fomc in cui si sottolinea che "restano incertezze" sulle prospettive economiche.

