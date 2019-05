Fusione alla pari tra Fca e Renault. "Non chiuderà alcuno stabilimento"

LOIC VENANCE, MARCO BERTORELLO / AFP

Fca/Renault

Fca ha presentato una proposta per una importante fusione alla pari con Groupe Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. Lo comunica una nota della casa automobilistica, che assicura che non ci è prevista la chiusura di nessun stabilimento.

"I benefici dell'operazione proposta" si legge "non si otterrebbero con la chiusura di stabilimenti ma deriverebbero da investimenti più efficienti in termini di utilizzo del capitale on piattaforme globali di veicoli, in architetture, in sistemi di propulsione e in tecnologie".

La Società risultante dalla fusione, spiega ancora la nota, "sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di FCA e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti". La fusione porterà alla nascita del terzo più grande Original Equipment Manufacturer (OEM) con 8,7 milioni di veicoli venduti e una forte presenza di mercato nelle regioni e nei segmenti chiave.

Il portafoglio di marchi ampio e complementare fornirebbe una copertura completa del mercato, dal segmento luxury fino al mainstream. La società risultante diventerebbe " un leader mondiale nel settore automobilistico in rapida evoluzione con un forte posizionamento nelle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma".

Prima del completamento della fusione con Renault saranno distribuite agli azionisti di Fca le azioni Comau (l'azienda di Fca che si occupa di robotica industriale) oppure un dividendo aggiuntivo di 250 milioni di euro "se lo spin off di Comau non dovesse avere corso", si legge nella nota di Fca.

Il cda di Renault si riunirà questa mattina per valutare la proposta e alla fine della riunione pubblicherà un comunicato stampa.

