Fca: Elkann, avviati lavori a Mirafiori per 500 elettrica

(Afp) John Elkann

Avviati i lavori a Mirafiori per installare la linea della nuova 500 elettrica, la cui produzione è prevista nei primi mesi del 2020. Lo ha annunciato il presidente di Fca John Elkann intervenuto all'incontro per i 100 anni dell'Amma. "La prima generazione della 500 elettrica - ha ricordato - l'abbiamo lanciata sette anni fa, in California, e oggi è tra le vetture elettriche più vendute degli Stati Uniti. La Pacifica ibrida è stata il primo minivan elettrico del settore, continua a ricevere premi come migliore motore elettrico ed è anche la quarta vettura ibrida plug-in più venduta degli Stati Uniti".

"Questa è l'esperienza - ha aggiunto Elkann- che useremo, qui in Italia, per produrre le vetture ecologiche previste nel nostro piano industriale, che vedrà oltre 5 miliardi di investimenti ed è centrato proprio sui veicoli puramente elettrici e sugli ibridi plug-in. Nello stabilimento di Mirafiori sono iniziati i lavori preparatori per installare la nuova linea e l'avvio produttivo è previsto nei primi mesi del prossimo anno".

