Facebook, Instagram e Whatsapp hanno diversi problemi da oltre tre ore 

Facebook, Instagram e WhatsApp

Dalle 15.30 diversi utenti stanno segnalando malfunzionamenti su Facebook, Instagram e Whatsapp. Il sito Downdetector.it raccoglie migliaia di lamentele di utenti che non riuscirebbero a caricare foto e video sulle tre piattaforme del gruppo Facebook, e alcuni segnalano problemi nella creazione di 'stories'. I problemi più diffusi su Whatsapp sarebbero legati alla registrazione e diffusione di messaggi audio. La società ha comunicato di stare lavorando alla soluzione del problema.



La costa orientale degli Stati Uniti sembra al momento l'area più colpita, insieme a diverse zone europee, compresa l'Italia. Lo scorso 13 marzo i social della galassia di Mark Zuckerberg furono oggetto di problemi analoghi, che durarono per circa 10 ore. Fu il 'down' più lungo della storia dei tre social. La società giustificò i problemi nei giorni successivi con problemi tecnici relativi al cambio di configurazione di alcuni server.



