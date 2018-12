La strana luce blu che ha illuminato il cielo di New York 

L’esplosione di un trasformatore in una centrale elettrica di New York, la notte tra il 27 e il 28 dicembre, ha temporaneamente tinto di blu lo skyline più famoso del mondo. L’incidente, attribuito a un malfunzionamento non prevedibile, ha causato anche brevi blackout in città, colpendo in particolare l’aeroporto LaGuardia, che è dovuto ricorrere all’alimentazione ausiliaria. Tra le 21.22 e le 22.23 nessun volo è decollato dallo scalo, riporta la Cnn.

Nessun ferito né danni permanenti per l’incidente che ha scatenato la fantasia dei newyorkesi. Un’intensa luce celeste, riflessa nella nebbia, ha colorato il cielo della città ed è stata visibile da tutta Manhattan. Ma più che apprensione, l’episodio sembra aver scatenato l’ironia della popolazione, che sui social network ha scherzato sulla nascita di un nuovo supereroe o su una possibile invasione aliena. Quest’ultima ipotesi è stata smentita direttamente dalla polizia, che su Twitter ha scritto: “Confermiamo che l’incidente in Astoria è stato causato dall’esplosione di un trasformatore. Nessun ferito, nessun incendio e nessuna attività extraterrestre”. Attingendo dall’enorme filmografia fantascientifica che ha come scenario proprio New York, alcuni hanno ricordato il dispositivo per cancellare la memoria nella saga di Men In Black, interpretata da Tommy Lee Jones e Will Smith.

Confirming incident in #Astoria was result of transformer explosion. No injuries, no fire, no evidence of extraterrestrial activity. Please continue to follow @FDNY and @Conedison — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018

L’intensa luce blu, come testimoniano diversi video di chi ha assistito all’intervento dei Vigili del fuoco, è emessa direttamente dal trasformatore difettoso. L’immediato intervento delle autorità e dei tecnici della società elettrica, Con Edison, ha prevenuto il sorgere di incendi. Tuttavia, al momento dell’esplosione, molti cittadini hanno riferito di aver sentito palazzi e vetri tremare, prima di scappare in strada per verificare cosa fosse accaduto.

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5 — Lorraine Klimowich (@MsKlimowich) December 28, 2018

It's a "fire" and there's "nothing to see here". Like I've never seen the end of Men in Black II. #bluelight #neurolizer pic.twitter.com/kQ567IAio7 — Brandon McLain (@bmachurst) December 28, 2018

