Perché i prezzi del petrolio sono ai minimi da due settimane

Questa settimana i prezzi del petrolio saranno un importante market mover, dopo essere calati del 13% la settimana scorsa, sulla scia del maxi rilascio delle riserve petrolifere Usa deciso dal presidente Joe Biden: un milione di barili al giorno per sei mesi, una mossa estrema, messa in atto per combattere il caro energia e contenere l'inflazione statunitense, sostituendo il greggio russo mancante con il petrolio americano