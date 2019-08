Eni: Indonesia, si aggiudica il blocco esplorativo West Ganal nel Bacino del Kutei

Miguel MEDINA / AFP

Claudio Descalzi



Eni (40% Operatore) insieme ai partner Pertamina (30%) e Neptune (30%), a valle del secondo “conventional oil and gas bidding round 2019” indetto dal Ministro dell’Energia e delle Risorse Minerali, si è aggiudicata il blocco esplorativo di West Ganal, nelle acque profonde del bacino di Kutei, in Indonesia. West Ganal è un nuovo Gross Split Psc (Production Sharing Contract), che copre un’area di circa 1.129 chilometri quadrati confinante con i Psc operati da Eni di Muara Bakau e di East Sepinggan, nello stretto di Makassar, nell’offshore dell’East Kalimantan. Questa ulteriore assegnazione nel Bacino di Kutei, sottolinea una nota, consolida la cooperazione strategica di Eni con Pertamina e Neptune Energy, partner della JV di Muara Bakau che opera il giacimento di Jangkrik.

Il blocco include la scoperta di Maha, caratterizzata da risorse di gas in posto stimate intorno ai 17 miliardi di metri cubi di gas e ulteriore potenziale esplorativo, i cui progetti di sviluppo e relativi tempi di commercializzazione beneficeranno della vicinanza con le infrastrutture di Jangkrik operato da Eni, in linea con la strategia near field di Eni di ottimizzazione delle sinergie con le infrastrutture esistenti. Questa assegnazione rafforza ulteriormente il portafoglio di attività upstream di Eni in Indonesia, nel bacino di Kutei del Kalimantan orientale, una delle aree più promettenti per il potenziale di idrocarburi. A maggio 2017, nel Psc di Muara Bakau, Eni ha iniziato la produzione del giacimento di Jangkik e già nell’aprile 2018 ha ottenuto l'approvazione del piano di sviluppo per la scoperta di Merakes, situata nei Psc di East Sepinggan.

Questo nuovo progetto incrementerà ulteriormente la disponibilità di gas, sia per il mercato domestico che per l’esportazione, consentendo il potenziamento di Eni nel mercato Gnl in continua crescita nell’area Asia-Pacifico. Eni opera in Indonesia dal 2001 e attualmente ha un ampio portafoglio di asset, in quattordici permessi, in esplorazione produzione e sviluppo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.