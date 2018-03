Eni, Descalzi: "Si apre una nuova fase di espansione e crescita"

“Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato Eni rendendola più forte operativamente e finanziariamente”. Lo ha detto l’ad di Eni, Claudio Descalzi, presentando il piano 2018-2021 a Londra. “Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore, guidata da una profonda integrazione di business e da un focus continuo sull’efficienza e la disciplina finanziaria. In un mondo che richiede una sempre maggiore decarbonizzazione, le nostre risorse a basso costo, il nostro impegno su scala globale per il gas naturale e il nostro modello di business unico nelle rinnovabili costituiranno un vantaggio competitivo e distintivo”, ha aggiunto.

"I risultati conseguiti nel periodo 2014-17 e la crescita attesa nell'orizzonte di piano di tutti i business sono alla base della proposta al Consiglio di Amministrazione dell'aumento del dividendo del 3,75% a 0,83 euro per azione", ha spiegato l'ad. "La nostra rigorosa disciplina finanziaria e la sostenibilità dei progetti di investimento ci consentiranno di ridurre la cash neutrality e di cogliere ulteriori benefici qualora lo scenario migliorasse".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it