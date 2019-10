Cosa sta facendo l'Italia per ridurre le emissioni inquinanti

Ottimi i risultati raggiunti dalla nostra penisola nel campo della sostenibilità ambientale. I settori analizzati: emissioni CO2, consumo di materia prima, energia e riciclo e recupero rifiuti. A proporre i dati è stato l’ultimo report, basato su dati Eurostat, di Confindustria.

In Italia molte imprese, tra manifattura e servizi, sono in prima fila a livello internazionale per il loro modus operandi meno inquinante rispetto a quello medio europeo. L’analisi proposta nell’ultimo report di Confindustria cita, nero su bianco, i dati sulle performance, in quattro settori, di tutti e 28 i paesi dell’Unione Europea: emissioni di CO2, consumo di materia prima, consumo di energia e riciclo e recupero dei rifiuti. Ebbene, in tutte le sezioni considerate, l’Italia raggiunge posizioni molto alte, risultando tra i paesi più virtuosi.

Il Green New Deal

Per affrontare il cambiamento climatico, accelerando crescita inclusiva e creando prosperità sostenibile, sembra sempre più importante rafforzare il dialogo tra politica, società civile e controparti commerciali e industriali. In questo senso, il Green New Deal annunciato da Ursula von der Leyen mira alla piena de-carbonizzazione dell’Europa entro il 2050. Il mondo dell’economia sta iniziando a mostrare un’attiva consapevolezza di quanto la sostenibilità sia strumento indispensabile per migliorare la competitività generale di un paese e delle sue imprese.

E l’Italia, in particolare, può ambire ad un ruolo politico di primo piano in questo processo, grazie all’ottima performance, in termini di sostenibilità ambientale, che la colloca in cima alla classifica dei paesi europei più virtuosi.

I risultati

Vediamo nel dettaglio quali risultati ha raggiunto:

Emette meno gas serra rispetto alla media Ue (203,4 tonnellate di CO2 equivalente per miliardo di euro di valore aggiunto contro 257,2 tonnellate): si colloca al 6° posto tra i paesi più virtuosi dopo Regno Unito (182), Austria (171,6), Lussemburgo (166), Francia (160) e Svezia (125);

Consuma meno materia prima (circa 286,6 tonnellate per miliardo di euro di valore aggiunto, media Ue 446,5): è al quarto posto dopo Lussemburgo (246), Regno Unito (238), e Paesi Bassi (221,6). Rispetto al 2009, il 2018 registra in Italia una decrescita importante (-32,5): più alta della medica Ue (-17,05), Francia (-14,9) e Germania (-21,3%);

Consuma meno energia (87,4 secondo un calcolo di 10 alla quarta joule, l’unità di misura dell’energia, del lavoro e del calore, per miliardo di euro di valore aggiunto, mentre la media Ue 203,5): è all'ottavo posto dopo Irlanda (65,7), Belgio (25), Lettonia (23,6), Regno Unito (29,2), Ungheria (4,8) e Paesi Bassi (0,12);

È leader nel riciclo e nel recupero dei rifiuti (83,1% del totale rifiuti rispetto alla media Ue del 53,2%): i “cugini” Spagna, Francia e Germania si comportano peggio. Rispettivamente, 46,3%, 70,8% e 80,7%.

