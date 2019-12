Le casette di Eni gas e luce si riaccendono al Museo delle Scienze

Dall'Orto Botanico di Milano al Fuorisalone 2018 al Museo delle Scienze di Trento, passando per Videocittà a Roma: è il viaggio delle casette di Eni gas e luce che arrivano a illuminare il MUSE con l'installazione Circular Evolutions, inaugurata oggi, che sarà visitabile fino a marzo 2020.

Circular Evolutions, frutto di una più ampia collaborazione tra Eni e MUSE sul tema dell'economia circolare, è un'installazione diffusa formata da 405 casette - realizzata da Eni ed Eni gas e luce e ideata dallo studio internazionale di architettura Mario Cucinella Architects in collaborazione con SOS - School of Sustainability - recuperando e rilanciando, in modo circolare, nel nuovo allestimento di Trento, le casette utilizzate in occasione del FuoriSalone 2018.

Protagonista dell'installazione è la casa, intesa come luogo di protezione ma anche crescita ed educazione delle persone. Ogni casa rappresenta, infatti, un laboratorio continuo di scelte che possono contribuire ad aumentare la consapevolezza energetica. Metafora dell'evoluzione circolare delle risorse, Circular Evolutions parte dal micro - dall'azione virtuosa del singolo all'interno della propria casa e nei confronti dell'ambiente - e arriva al macro, dove genera effetti positivi creando nuove sinergie con le aziende per le città, i territori, le risorse idriche, forestali e agricole.

L'individuo, consapevole e responsabilizzato, diventa il principale attore del cambiamento, mentre la città si trasforma in un vero e proprio ecosistema formato da differenti livelli di comunicazione e da un ritrovato rapporto simbiotico con gli elementi naturali che la circondano.

Nasce così uno scenario dove i concetti dell'economia circolare vengono applicati dalle persone, nei loro gesti quotidiani, e dalle aziende, nelle loro strategie, dando così impulso a un nuovo sistema di sviluppo e crescita sostenibile. La sfida ai cambiamenti climatici richiede oggi la messa in campo delle migliori energie di tutti noi che siamo chiamati ad agire per la salvaguardia del Pianeta. Ridurre le emissioni di CO2 e salvaguardare il nostro ecosistema è ancora possibile, ma è fondamentale definire una nuova cultura di consumo e una nuova consapevolezza nelle scelte quotidiane di ciascuno.

La collaborazione con Eni - Circular Partner rientra nella strategia del MUSE di comunicare conoscenza e consapevolezza, un binomio fondamentale per guardare ad un futuro più sostenibile.Tutti siamo chiamati a cambiare il modo di vivere e guardare le cose, perché insieme abbiamo un'altra energia.

L'impegno di Eni gas e luce per l'efficienza energetica Efficienza energetica significa sfruttare al meglio l'energia, adottare un comportamento più responsabile e con meno sprechi, grazie anche alle tecnologie più innovative presenti sul mercato. Per questo Eni gas e luce da tempo persegue l'obiettivo strategico di evolversi, da fornitore di gas ed energia elettrica, a energy advisor del cliente per accompagnarlo verso un uso più consapevole dell'energia.

Eni gas e luce crede che consumare il giusto ed evitare gli sprechi faccia bene a tutti e al mondo in cui viviamo. L'obiettivo è imparare a usare meglio l'energia, per usarne meno. L'azienda crede inoltre nell'importanza di trasmettere questo messaggio a tutti i propri clienti, perché solo lavorando ogni giorno con passione e coraggio è possibile trasformare la relazione che c'è tra le persone e l'energia.

Ad oggi, l'azienda porta la sua energia a 9 milioni di clienti in 4 paesi europei grazie a 1.600 dipendenti. In Italia è presente con 5 Flagship Store a Milano, Bologna, Vicenza, Padova e Treviso e con una rete di Energy Store composta da 150 punti vendita in grado di offrire una consulenza professionale personalizzata ai clienti, stando sempre al loro fianco, per permettere loro di vivere in serenità e tranquillità tutto il loro quotidiano.

Eni gas e luce crede nella partnership con aziende innovative e start up con cui lavora per offrire una gamma sempre più ampia di prodotti ad alta efficienza energetica e di servizi per la casa, per i condomini e per la mobilità elettrica.

L'azienda ha avviato una profonda trasformazione con il supporto delle tecnologie digitali per creare nuovi prodotti, servizi e processi in modo da essere sempre al passo con il cliente del futuro. Nell'ambito della collaborazione con Eni, il MUSE sta realizzando alcuni contenuti per il portale web EniScuola, sempre dedicati al tema dell'economia circolare e specialmente inerenti ai rifiuti come risorsa, al ciclo di vita della plastica, ai Repair Cafè per imparare a riparare e riutilizzare e sta ideando un laboratorio-gioco "Chi vuol essere sostenibile", erogato nelle scuole primarie coinvolte dal progetto Circular School di Eni, incentrato sulle dinamiche di cooperazione tra i ragazzi e supportato da un videotutorial di approfondimento per i docenti.

La collaborazione tra MUSE e Eni prevede, per il prossimo anno, un palinsesto di incontri e appuntamenti sui principi dell'economia circolare e delle relative aree di sviluppo, con un format di dialogo a più voci, allo scopo di ispirare e innescare la presa di coscienza della responsabilità personale nel "fare la differenza" tutti insieme.

