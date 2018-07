 Elkann ai dipendenti: "Marchionne il migliore ad possibile"

(Afp) John Elkann

"Negli ultimi 14 anni prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in Fca, Sergio è stato il migliore amministratore delegato che si potesse desiderare e, per me, un vero e proprio mentore, un collega e un caro amico". E' quanto scrive il presidente di Fca, John Elkann, in una lettera indirizzata ai dipendenti del Gruppo. "E' con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro amministratore delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ore e non gli permetteranno di rientrare in Fca", dice Elkann. "Ci siamo conosciuti in uno dei momenti più bui nella storia della Fiat ed è stato grazie al suo intelletto, alla sua perseveranza e alla sua leadership se siamo riusciti a salvare l'azienda".

Il presidente di Fca ricorda "l'incredibile turnaround realizzato in Chrysler 'da Marchionne' e grazie al suo coraggio - aggiunge- nel lavorare all'integrazione culturale tra due aziende, ha posto le basi per un futuro migliore e più sicuro per noi tutti". "Saremo eternamente grati a Sergio - prosegue Elkann - per i risultati che è riuscito a raggiungere e per aver reso possibile ciò che sembrava impossibile. Ma, come lui stesso ha detto più volte, 'il vero valore di un leader non si misura da quello che ha ottenuto durante la carriera ma da quello che ha dato. Non si misura dai risultati che raggiunge ma da ciò che è in grado di lasciare dopo di sé'".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it