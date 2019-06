Pubblicati gli elenchi dei vincitori e degli idonei per i 2980 posti da Navigator

Sono stati pubblicati da Anpal Servizi gli elenchi dei vincitori della selezione per diventare uno dei 2.980 navigator che supporteranno i centri per l'impiego nel funzionamento del reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono state rese disponibili online a quattro giorni dalle prove tenute presso la Fiera di Roma nei giorni 18-19-20 giugno. Gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei sono suddivisi per Regione e Provincia di riferimento. Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.

Risultano vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità è preferito il candidato con il miglior voto di laurea. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di età.

Tutti i canditati risultati vincitori alla prova selettiva verranno contattati nei prossimi giorni a mezzo posta elettronica. I candidati idonei, ovvero coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all'interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura. Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

