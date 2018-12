Manovra: sottosegretario Castelli conferma eco-tassa sull'auto, "è nel contratto"

Il sottosegretario all'Economia Laura Castelli ha affermato che il governo non eliminerà la tassa sull'acquisto delle auto più inquinanti, introdotta con un emendamento in manovra. "La volontà del governo è quella di tenerla. E' nel contratto di governo. Le persone meno abbienti non sono colpite", ha assicurato durante la seduta lampo della commissione Bilancio della Camera. "C'e' stato un dibattito mediatico, ma penso che la norma non sia stata letta in maniera approfondita. Non colpisce né chi ha ha un'auto vecchia, né chi acquista un'utilitaria di piccola cilindrata", ha aggiunto. Contro l'eco-tassa si erano pronunciati, tra gli altri, il vicepremier, Matteo Salvini.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it