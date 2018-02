Afp

Cosa comprano gli italiani in rete? Soprattutto articoli per la casa, l’auto e smartphone. Quest’ultimo, in particolare, che rientra nelle spese non economiche e non indispensabili, viene venduto a un ritmo impressionante: gli utenti acquistano uno smartphone - generico - al minuto, mentre ogni 8 minuti va via un iPhone. Sono i dati elaborati da eBay relativi agli acquisti effettuati nel 2017 sul gigante dell’ecommerce. Dalla passione per il fai da te al cambio gomme, fino all’entertainment, ecco cosa comprano gli italiani su internet.

Italiani pazzi per la casa

I consumi online costituiscono una parte sempre più integrante della vita quotidiana degli italiani. Infatti, nel 2017 hanno raggiunto i 23,6 miliardi di euro con un incremento su base annua del 17%. Con oltre 5 milioni di utenti attivi solo in Italia e più di 100 milioni di articoli nuovi in vendita in ogni momento, eBay.it, osservatorio privilegiato del settore eCommerce a livello Nazionale, ha analizzato le passioni, i gusti e i fenomeni pop che hanno caratterizzato l’ultimo anno e che in molti casi perdureranno anche per quello in corso.

Afp Automobili, vecchie auto (Afp)

Da un punto di vista generale, le categorie merceologiche trainanti sono state “Casa, arredamento e Bricolage”, “Ricambi e accessori per auto e moto” e “Telefonia” che insieme, hanno registrato un acquisto ogni 2 secondi. L’attenzione alla casa e al viverla al meglio si è tradotta in acquisti record nelle sezioni dedicate a fai da te (1 acquisto ogni 16 secondi), illuminazione (1 acquisto ogni 23 secondi) e articoli per animali (1 acquisto al minuto).

Il fai da te è il quarto settore per fatturato nel mondo dei consumi non alimentari, subito dopo giocattoli ed elettronica di consumo. Un mercato per cui la diffusione di videotutorial su Youtube continua a fare da anabolizzante. Accessori per fare lavori in casa, ma anche in giardino: nella sezione piante, semi e bulbi della piattaforma online sono stati venduti 135.421 prodotti; tra questi, gli articoli più ricercati sono stati bonsai, piante grasse (cactus) e, a sorpresa, piante carnivore da appartamento.

Prendendo in considerazione invece i diversi spazi, la cucina regna indiscussa con 1 acquisto a tema al minuto. Seguono bagno e camera da letto.

I ricambi auto? Li compro online

Casa al primo posto quindi per gli italiani, ma quattro e due ruote non sono meno importanti; infatti gli accessori e i ricambi per auto e moto sono tra le categorie di prodotto più gettonate online e realizzano un articolo venduto ogni 5 secondi. I modelli più cercati? Fiat 500, Jeep Renegade e Alfa 147. L’obiettivo è il risparmio. Così, nei mesi interessati dal cambio gomme, sono stati venduti 27 treni all’ora, registrando una crescita del 70% rispetto agli altri periodi dell’anno.

Un cellulare al minuto

Come dimenticare poi, l’oggetto senza il quale non potremmo più vivere, il cellulare. Dati interni eBay.it 2017 mostrano che di smartphone di qualunque genere e tipo ne vengono venduti 1 al minuto. L’ultimo anno è sicuramente stato quello dell’iPhone mania, complici anniversari e release rivoluzionarie l’iPhone è stata una vera ossessione per gli italiani che ne hanno acquistato uno ogni 8 minuti.

Afp Game of Thrones

Immancabili gli acquisti ludici

Attori, personaggi fantastici, saghe interstellari e miti immortali della musica. Sono passioni e interessi che in maniera sempre più crescente, complice una fruizione sempre disponibile, riempiono l’immaginario collettivo. Quindi via libera alla conquista di cimeli esclusivi battuti all’asta o alla ricerca dell’ultimo gadget dedicato in limited edition. Alcuni esempi?

Lo scorso giugno in occasione del 50esimo anniversario della nascita di Kurt Cobain, la sua chitarra è stata venduta durante un’asta di beneficenza per oltre 50mila dollari.

Star Wars - Gli ultimi Jedi, Harry Potter, Il Prigioniero di Azkaban e la Bella e la Bestia sono stati i film chiave dell’anno passato e le vendite di gadget ad essi collegati sono decollate. A marzo la richiesta di quelli legati al film di Walt Disney è aumentata del 75%. Tra le serie televisive la più gettonata è stata, invece, Game of Thrones.

Il gadget 2017: Il premio come gioco dell’anno spetta invece al fidget spinner, anti-stress nato per i bambini ma molto diffuso anche tra gli adulti; basti dire che sulla piattaforma ne è stato venduto uno ogni due minuti. Nel solo mese di maggio su eBay le parole “spinner” e “fidget spinner” sono state cercate più di 130 mila volte e ne è stato venduto uno ogni 2 minuti.

