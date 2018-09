Draghi: mai nessun privilegio concesso all'Italia

ARNE DEDERT / DPA Mario Draghi (Afp)

Il presidente della Bce, Mario Draghi, smentisce seccamente che la Banca centrale europea abbia aiutato l'Italia. "Non è assolutamente vero che la Bce ha offerto all'Italia dei prestiti, la Bce ha comprato dei titoli sovrani e dei titoli di società in ogni paese a secondo del suo capitale di riferimento. Non c'è alcun privilegio nei confronti di un Paese", ha detto Draghi rispondento alle domande di un deputato durante la sua audizione al Parlamento europeo. "Noi facciamo la politica monetaria per tutti i Paesi, vogliamo la stabilita' dei prezzi in tutta l'Europa non in un paese o in un altro", ha aggiunto Draghi.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it