Il decreto fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto fiscale collegato alla manovra. In mattinata il presidente della Repubblica aveva firmato il decreto legge.

Il decreto entrerà in vigore da domani ma alcune misure saranno operative solo a partire dal 2020, come la limitazione dell'uso del contante che scende da 3.000 a 2.000 euro che si applicherà dal prossimo luglio mentre dal 1 gennaio 2022 la soglia scendera' a 1.000 euro.

Confermato il rifinanziamento del prestito ponte ad Alitalia (che passa da 350 milioni a 400), le sanzioni per i commercianti che rifiutano il codice fiscale del contribuente per la partecipazione alla lotteria degli scontrini e i tagli alle spese dei ministeri per 3 miliardi e 89 milioni. Invariati gli incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono.

Salta invece la norma che che permetteva alle industrie della difesa di accedere ai fondi per la cooperazione allo sviluppo; nei giorni scorsi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aveva definito la misura "allucinante" e ne aveva chiesto la cancellazione. (

