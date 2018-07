Alberto Pezzali / NurPhoto - Afp Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde alle critiche venute da Confindustria al decreto Dignità: "Ovviamente questo governo non e' in contrasto con le attività imprenditoriali", dice Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, e assicura: "Adotteremo misure per incentivare l'attività imprenditoriale e per favorire la crescita".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it