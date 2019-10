Disoccupazione Usa al 3,5%, è il minimo da 50 anni

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti scende al 3,5% a settembre, al minimo da 50 anni. Sono stati creati 136 mila posti di lavoro, leggermente sotto gli attesi 145 mila e anche al dato precedente (168 mila). Il quadro risulta non all'altezza delle aspettative degli analisti che ora attendono indicazioni dalla Fed, che potrebbe tagliare ancora i tassi di interesse per stimolare l'economia. "Il tasso di disoccupazione, al 3,5%, scende al minimo da 50 anni. Wow America, lascia che portino avanti la procedura di impeachment per il vostro Presidente (anche se non ha fatto niente di sbagliato!)". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando i dati sulla disoccupazione negli Usa che segnano un minimo dal 1969.

