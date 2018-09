Divergenze con Facebook, i fondatori di Instagram lasciano

I fondatori di Instagram, l'applicazione di condivisione di foto acquistata nel 2012 per un miliardo di dollari da Facebook, hanno annunciato le loro dimissioni. "Mike (Krieger) e io siamo grati per gli ultimi otto anni su Instagram e per sei anni su Facebook (...). Ci prenderemo del tempo libero per esplorare di nuovo la nostra curiosità e creatività", ha scritto in un comunicato pubblicato su sito web aziendale Kevin Systrom, CEO di Instagram, che conferma le anticipazioni del New York Times. Systrom, 34 anni, ha creato l'app nel 2010 con il 32enne Mike Krieger, che ha il titolo di "chief technical officer", quando erano studenti della Stanford University nella Silicon Valley. Il patrimonio di Systrom è stimato da Forbes in 1,4 miliardi di dollari.

"Costruire cose nuove ci impone di fare un passo indietro, capire cosa ci motiva e farlo coincidere con le esigenze del mondo, questo è quello che vogliamo fare", afferma Systrom, senza dare una ragione più specifica per questa partenza che diversi media americani, tuttavia, attribuiscono a un disaccordo con i leader della casa madre Facebook. "Siamo pronti per aprire il prossimo capitolo", aggiunge.

A giugno, Instagram ha annunciato di aver superato il miliardo di iscritti, beneficiando in particolare di una crescente popolarità tra i giovani. Instagram ha quindi ampiamente monetizzato il suo pubblico, aggiungendo pubblicità e altri contenuti sponsorizzati all'app. Oltre alle ripetute controversie, Facebook soffre di una chiara erosione del pubblico tra adolescenti e giovani adulti, che preferiscono in particolare Snapchat e Instagram.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it