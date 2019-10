Prima intesa tra Usa e Cina. Tregua nella guerra dei dazi

Dopo l'incontro con il vicepremier Liu, il presidente americano parla di un grande passo in avanti. Martedì non scatteranno più le nuove sanzioni sul made in China per 250 miliardi di dollari. Pechino parla di "progressi sostanziali". Il nodo Huawei verrà sciolto in un negoziato a parte