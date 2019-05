Quanto costa la flat tax che vuole la Lega

Costo intorno 13 miliardi di euro per una platea stimata di almeno 20 milioni di famiglie. È la proposta di flat tax che la Lega porterà al tavolo governativo che Luigi Di Maio ha chiesto di aprire per arrivare ad adottare la misura bandiera del partito di Matteo Salvini in parallelo all'introduzione del salario minimo.

La Flat tax è rivolta a chi ha un reddito familiare lordo non superiore a 50 mila euro l'anno; 26 mila in caso di persone single senza figli o familiare a carico. E si basa su un sistema di deduzione che varia in funzione del reddito e della composizione della famiglia e sull'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% sul reddito familiare.

Si cita l'esempio di una famiglia monoreddito con due figli e 35 mila euro di reddito: pagherà 2.000 euro in meno di tasse, con una tassazione che passa dal 21 al 15%, sul reddito imponibile considerando tutte le deduzioni previste.

