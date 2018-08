Cosa c'è nella concessione ad Autostrade che doveva restare segreto

Ora che gli atti secretati sulle concessioni autostradale sono pubblici, Repubblica ha passato alla lente di ingrandimento l'accordo tra il ministero dei Trasporti e Autostrade per l'Italia siglato nel 2007. Ecco cosa emerge, punto per punto.

La manutenzione

Nel documento si stima che la spesa per la manutenzione ordinaria della rete ammonti a 290 milioni l'anno, tra il 2013 e il 2038. Di quella straordinaria non si dà conto perché gli interventi straordinari vengono autorizzati dal ministero delle Infrastrutture e rendicontati nella relazione annuale che pubblica l'autorità responsabile dei controlli. L'ultima disponibile è datata 2016. La gran parte dei lavori di manutenzione ordinaria annuale, 262 milioni, è realizzato "attraverso imprese esterne", ma si tratta in gran parte di affidamenti in house, cioè a società di proprietà della stessa Autostrade.

La remunerazione del capitale

Per fare gli investimenti sulla rete il gestore può chiedere finanziamenti esterni per esempio alle banche pagando un interesse per i prestiti ottenuti. La remunerazione del capitale investito serve a ripagare i costi per gli interessi passivi che vengono pagati sul debito che si è contratto, oltre ai costi per le tasse sul reddito. Quello che resta dopo gli oneri finanziari e le imposte costituisce il profitto. Dai documenti emerge che la percentuale per la remunerazione del capitale è stata fissata al 10,21% lordo, che equivale al 6,85% al netto delle tasse. Una percentuale molto conveniente. Per dare un'idea: dal 2000 a oggi il rendimento dei titoli di stato italiani non ha mai superato il 4,79%.

Gli aumenti

L'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio aveva negoziato con Bruxelles una proroga al 2042 della concessione ad Autostrade con una percentuale di remunerazione del capitale per tutti i "nuovi investimenti programmatitra il 4 e il 6% lordo. L'accordo prevede che le tariffe dei pedaggi non possano essere aumentate più dello 0,5% oltre l'inflazione, ma gli aumenti non sono mai stati inferiori all'1,5% oltre l'inflazione.

Perché gli atti erano segreti

Le concessionarie hanno sempre chiesto - e ottenuto - che non venissero resi pubblici gli accordi che riguardano gli investimenti per la ristrutturazione della rete e delle infrastrutture. Sono dati sensibili, sostengono i gestori, che potrebbero favorire la concorrenza. Ma non c'è mai stata alcuna gara per l'affidamento della concessione, e anche i lavori a valle vengono fatti in gran parte da società di proprietà della stessa Autostrade.





