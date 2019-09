Milano è la città più visitata d'Italia (16esima al mondo). Un report

FRANK FELL / ROBERT HARDING HERITAGE / ROBERTHARDING Milano

Milano è la città italiana più visitata ed è l'unica nella Top20 mondiale; fra le prime 10 europee, oltre al capoluogo lombardo ci sono solo Roma e Venezia. I dati emergono dalla nuova edizione del Mastercard Global Destination Cities Index, che classifica 200 città in base all'analisi del volume dei visitatori e dei dati di spesa.

Il Capoluogo lombardo si inserisce al quinto posto della classifica europea. Tuttavia, oltre a confermarsi stabilmente in Europa, la citta' meneghina rinnova la sua vocazione globale ed e' l'unica a rientrare nella stretta cerchia delle 20 città piu' visitate al mondo - precisamente al sedicesimo posto.

"Con oltre 9 milioni di visitatori nel 2018, una previsione di incremento per il 2019 del 2.02% e una spesa media giornaliera di 155 dollari, Milano conferma un trend in costante crescita", spiega la ricerca. Roma invece è stabile all'ottava posizione della classifica europea di Mastercard, mentre si posiziona solo ventiduesima a livello mondiale con i suoi 7,65 milioni di visitatori internazionali durante gli ultimi dodici mesi. Venezia, terza città italiana in classifica, chiude la top ten europea con 7,4 milioni di visitatori internazionali.

A guidare il ranking è Bangkok, capitale della Thailandia, con oltre 22 milioni di visitatori seguita dai grandi classici rappresentati da Parigi e Londra, entrambi sopra i 19 milioni, e le mete legate al mondo dell'innovazione e del futuro come Dubai, quarta con quasi 16 milioni, e Singapore, con poco meno di 15 milioni di turisti. Chiudono la Top Ten, dal sesto al decimo posto, Kuala Lampur, New York, Istanbul, Tokyo e Antalya.

