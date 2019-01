Slitta il Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota 100

Francesco Fotia / AGF Luigi Di Maio-Giuseppe Conte-Matteo Salvini-Giovanni Tria (AGF)

Slitta la riunione del Consiglio dei ministri, prevista per oggi ma mai convocata formalmente, per l'esame del decreto unico sul reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, il testo sarebbe chiuso ma ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le verifiche normative.Non è escluso che il decreto possa approdare in Cdm domani ma, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, è probabile che la riunione slitti alla prossima settimana.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.