Castelli ha svelato alcuni dettagli sul reddito di cittadinanza

(Afp) Laura Castelli (M5s)

Sarà il bancomat, il perno su cui ruoterà il funzionamento del reddito di cittadinanza. Lo spiega a Il Fatto Quotidiano il viceministro all'Economia dei 5 stelle, Laura Castelli, che premette:

"Il progetto lo stiamo definendo assieme al team per la trasformazione digitale di Diego Piacentini e alla Banca mondiale [...] Ogni cittadino che ha diritto al reddito potrà adoperare la propria tessera bancomat, e recarsi in un negozio. Poniamo che debba comprare del pane: gli basterà dare il bancomat al fornaio, che riconoscerà il codice della tesserina tramite un apposito software, e scalerà la cifra dell'acquisto. Non ci sarà alcuno scambio di denaro: il negoziante riavrà dallo Stato in giornata la cifra spesa dal singolo cittadino, come già avviene ora con i normali acquisti. E le banche di acquirente e venditore non avranno visionato nulla".

Per i bonifici si potranno utilizzare sistemi di pagamento tramite app (come lo smart payment). "In questo modo - sottolinea la viceministro - potremo far si' che il reddito venga tutto destinato al consumo, e controllare il modo in cui viene speso. E così potremo anche garantire il pagamento dell'Iva". Non solo:

"Prevediamo di escludere alcuni circuiti da questo processo. Per capirci, nessuno potrà usare il bancomat per scommettere".

E la tempistica?

"Le tecnologie per i pagamenti sono già tutte disponibili. Mentre ci vorranno alcune settimane per incrociare le banche dati di Inps, centri per l'impiego, Comuni e centri di formazione [...] Questo è un metodo diverso (dalla social card, ndr). Nessuno avrà paura di sentirsi ghettizzato usando una carta riconoscibile, perché potrà adoperare il suo consueto tesserino bancomat".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it