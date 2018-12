Borse europee chiudono in calo, spread in rialzo a 289 punti

Le Borse europee chiudono in calo. E' già finito l''effetto tregua' nella guerra commerciale tra Usa e Cina. I mercati s'interrogano sulla reale capacità di Washington e Pechino di trovare un'intesa in 90 giorni. Anche Wall Street è in calo. Londra arretra dello 0,56% a 7.022 punti. A Milano l'indice Ftse Mib perde l'1,37% a 19.353 punti. Francoforte cala dell'1,14% a 11.335 punti e Parigi dello 0,82% a 5.012 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 289 punti dai 284 punti dell'apertura. Il rendimento del decennale è al 3,162%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it